[Консультация по блокировки Хостинга и Домена от РКН]

Добрый день!

Необходима первичная консультация и возможно дальнейшее Юридическое и Техническое сопровождение по проблеме блокировки РКН. Ищу специалиста, у которого есть реальный практический опыт в этом вопросе.

В ответ напишите уточняющие вопросы, которые необходимы для понимания ситуации?

ВСЕ ШАБЛОННЫЕ ОТВЕТЫ – УДАЛЯЮ!