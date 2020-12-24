[Консультация по блокировки Хостинга и Домена от РКН]

Юридические услугиЗакрыт3 заявки464 просмотра
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Добрый день!

Необходима первичная консультация и возможно дальнейшее Юридическое и Техническое сопровождение по проблеме блокировки РКН. Ищу специалиста, у которого есть реальный практический опыт в этом вопросе.

В ответ напишите уточняющие вопросы, которые необходимы для понимания ситуации?

ВСЕ ШАБЛОННЫЕ ОТВЕТЫ – УДАЛЯЮ!

3 года назад
rodjer5454
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад