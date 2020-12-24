[Консультация по блокировки Хостинга и Домена от РКН]

У российской компании (Продавец) стоит задача приобрести товар в Беларуси у (Производителя), и продать его другой компании в Европе (Покупатель). Товар продается без завоза в Российскую Федерацию. Так называемый косвенный реэкспорт. Необходимо подготовить контракт между Продавцом и ...
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Добрый день!
Необходима первичная консультация и возможно дальнейшее Юридическое и Техническое сопровождение по проблеме блокировки РКН. Ищу специалиста, у которого есть реальный практический опыт в этом вопросе.
В ответ напишите уточняющие вопросы, которые необходимы для понимания ситуации?
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