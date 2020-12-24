Внешнеэкономический контракт - косвенный реэкспорт

У российской компании (Продавец) стоит задача приобрести товар в Беларуси у (Производителя), и продать его другой компании в Европе (Покупатель).

Товар продается без завоза в Российскую Федерацию. Так называемый косвенный реэкспорт.

Необходимо подготовить контракт между Продавцом и Покупателем. А также контракт между Продавцом и Производителем.

Нужна консультация по налогам в данной сделке.