Внешнеэкономический контракт - косвенный реэкспорт

Юридические услугиЗакрыт3 заявки187 просмотров
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У российской компании (Продавец) стоит задача приобрести товар в Беларуси у (Производителя), и продать его другой компании в Европе (Покупатель).

Товар продается без завоза в Российскую Федерацию. Так называемый косвенный реэкспорт.

Необходимо подготовить контракт между Продавцом и Покупателем. А также контракт между Продавцом и Производителем.

Нужна консультация по налогам в данной сделке.

3 года назад
Dymyt
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад