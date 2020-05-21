Нужно перевести на английский язык контракт и спецификацию. 2300 слов, 19 тыс знаков с пробелами. Только с опытом подобных работ.
Переводы28 заявок
Закрыт
4 года назад
Нужно перевести на английский язык контракт и спецификацию. 2300 слов, 19 тыс знаков с пробелами. Только с опытом подобных работ.
У российской компании (Продавец) стоит задача приобрести товар в Беларуси у (Производителя), и продать его другой компании в Европе (Покупатель). Товар продается без завоза в Российскую Федерацию. Так называемый косвенный реэкспорт. Необходимо подготовить ...
Нужно подготовить заявление о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке в отношении белорусского поставщика для подачи в Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии. Материалы имеются (переписка и т.д.)