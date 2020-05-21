У российской компании (Продавец) стоит задача приобрести товар в Беларуси у (Производителя), и продать его другой компании в Европе (Покупатель). Товар продается без завоза в Российскую Федерацию. Так называемый косвенный реэкспорт. Необходимо подготовить ...