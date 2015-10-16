Договор авторского заказа с дизайнером

Добрый день, уважаемые юристы! Мне нужно составить договор авторского заказа на разработку дизайна. С полной передачей прав на продажу и распространение работы автора. Дизайны будут создаваться для фотобанков, поэтому желателен опыт работы с фотобанками и понимание их правовой специфики.

Более подробно обсудить детали и цену можно в переписке или в скайпе.