Договор коммерческой концессии

Чтобы POS-принтер выдавал чек операции бумажный с QR-кодом, использвотся как расчетное средство и это было вписано в рамки УК (на примере долговых расписок) Правовое поле РФ. Бюджет до 1000р, оплата за работу только через BarterCoin, оттуда гарантирванно ...