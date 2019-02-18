Поиск по патентной базе США

Юридические услугиЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Задача: поиск по патентной базе США

Описание: В данный момент наша компания занимается расширением ассортимента товаров на рынке США. В связи с этим есть необходимость проверить на наличие у предлагаемой продукции каких-либо патентов или ограничений на продажу на территории США.

Оплата: Пожалуйста, указывается стоимость за патентный поиск одной единицы товара. 

5 лет назад
lesnoffd
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад