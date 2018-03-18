lesnoffd

Дмитрий lesnoffd

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Создание информационных постов в Instagram

    $10

    Требуется подготовить 10 небольших тематических постов на английском языке для страницы в Instagram. Посты будут носить информационный характер (советы, цитаты, интересные факты). Для задания требуется подобрать картинки и тексты, а также оформить посты в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка логотипа

    Требуется разработать фирменный логотип для компании, которая занимается изготовлением предметов интерьера и декора для дома. Подробное техническое задание на разработку логотипа будет отправлено откликнувшимся дизайнерам.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск по патентной базе США

    Задача: поиск по патентной базе США Описание: В данный момент наша компания занимается расширением ассортимента товаров на рынке США. В связи с этим есть необходимость проверить на наличие у предлагаемой продукции каких-либо ...

    Юридические услуги2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск новых товаров для зарубежного интернет-магазина

    Необходим поиск прибыльных продуктов для запуска на иностранной онлайн-ритейлинговой площадке по определенным критериям (вся необходимая информация будет предоставлена выбранному исполнителю), а также требуется сопровождение имеющейся линейки товаров.   Нацелены на длительное и ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Звонок в службу поддержки на английском

    Необходимо поговорить со службой поддержки интернет магазина на английском языке. 1) Я объясню суть проблемы 2) Собственно сам звонок Суммарное время разговора может составить до 1 часа. Пожалуйста, указывайте ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт статьи про криптовалюту NEM

    Задача: Рерайт статьи про криптовалюту NEM Объем текста: 4300 символов. Ключевые слова: 3-4 ключевых слова Исходник: будет направлен выбранному исполнителю Дополнительная информация: Текст должен ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад