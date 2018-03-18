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Необходимо поговорить со службой поддержки интернет магазина на английском языке. 1) Я объясню суть проблемы 2) Собственно сам звонок Суммарное время разговора может составить до 1 часа. Пожалуйста, указывайте ...Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: Рерайт статьи про криптовалюту NEM Объем текста: 4300 символов. Ключевые слова: 3-4 ключевых слова Исходник: будет направлен выбранному исполнителю Дополнительная информация: Текст должен ...Рерайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад