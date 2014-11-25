Договор на проведение ремонтных работ

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Добрый день, Наиль !

Нужно составить договор на проведение ремонтных работ в помещении с 50% предоплатой до начала работ и оплатой оставшихся 50% после принятия работ.

9 лет назад
mostmir
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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