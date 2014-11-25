Договор на проведение ремонтных работ

Необходимо заверение документов копии паспорта и договора нотариусом и России. Кто может помочь?
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Добрый день, Наиль !
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