Составление договора с % от выручки

Необходим образец корректного (с точки зрения законодательства РФ) срочного трудового договора на полгода (трудоустройство концертным директором в музыкальный клуб).

В договоре необходимо прописать свободный (в идеале - удаленный) график работы и % от выручки (не прибыли, а именно выручки!) заведения (продажи алкоголя и еды) за время проводимого мероприятия. % выплачивается ежемесячно, но обязательно должен быть основной частью з/п (не премией). Отдельно необходимо прописать проводки для бухгалтерии (т.е. каким образом "обрабатывать" суммы).

Прочие детали уточним при личном общении. Пожалуйста, пишите цену и сроки в комментарии.