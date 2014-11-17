Составление договора с % от выручки

Здравствуйте, Нам для разового анализа квартир в г. Москва требуется специалист по недвижимости с доступом к базе Winner по вторичному рынку квартир в Москве. Вполне подойдет риэлтор или юрист. Задача состоит в анализе предложений квартир по выбранному региону. Буду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим образец корректного (с точки зрения законодательства РФ) срочного трудового договора на полгода (трудоустройство концертным директором в музыкальный клуб).
В договоре необходимо прописать свободный (в идеале - удаленный) график работы и % от выручки (не прибыли, а именно выручки!) заведения (продажи алкоголя и еды) за время проводимого мероприятия. % выплачивается ежемесячно, но обязательно должен быть основной частью з/п (не премией). Отдельно необходимо прописать проводки для бухгалтерии (т.е. каким образом "обрабатывать" суммы).
Прочие детали уточним при личном общении. Пожалуйста, пишите цену и сроки в комментарии.
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