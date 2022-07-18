Выполните практическое задание по анализу судебной практики текущего учебного года. Необходимо привести примеры из судебных дел с указанием номера, даты, источника и краткого описания дела. Рассмотрите вопросы, связанные с оставлением искового заявления без движения, возвращением или отказом в его принятии. Определите состав лиц, участвующих в деле, и их правовое положение.