Нужна консультация по закону о защите прав потребителей

Всем добрый день.

Являюсь предпринимателем. Занимаюсь розничной торговлей мебелью. Принимимаем заказы и отправляем их на фабрику на производство. По сути посредники. В некоторых случаях торгуем образцами с салона.

Нужна консультация по вопросу работы с рекламациями по гарантии. И возвратам.

Страна Россия. Город Санкт-Петербург.