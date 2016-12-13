Нужна консультация по закону о защите прав потребителей

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Закрыт13 заявок203 просмотра

Всем добрый день.

Являюсь предпринимателем. Занимаюсь розничной торговлей мебелью. Принимимаем заказы и отправляем их на фабрику на производство. По сути посредники. В некоторых случаях торгуем образцами с салона. 

Нужна консультация по вопросу работы с рекламациями по гарантии. И возвратам. 

Страна Россия. Город Санкт-Петербург.

8 лет назад
bonomebel
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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