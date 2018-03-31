Обработка договора поставки

Юридические услугиЗакрыт13 заявок179 просмотров
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Проверить договор с точки зрения поставщика продуктов питания. Найти уязвимые места, составить протокол разногласий и допсоглашение к договору

6 лет назад
Inzer
47 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад