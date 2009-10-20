Отчет и заключение об оценке активов предприятия

Юридические услугиЗакрытнет заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые коллеги,

необходимо составить отчет и заключение об оценке программного обеспечения (зарегистрированной программы ЭВМ) в соответствии с действующим законодательством РФ.

В вашей заявке прошу указывать следующее

1. Точную стоимость и срок работы

2. Есть ли лицензия (допуск СРО, свидетельство об аккредитации) или прочее разрешение на оценочную деятельность.

14 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Договора для студии дизайна

    Требуются договора на продвижения сайтов, создания сайтов, изменения сайтов. самое лучшее чтоб был один договор а приложения разные. я ИП на упрощенной системе.

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Составить договор

    $50

    Здравствуйте. Задача составить проект договора. В договоре речь идет о сотрудничестве, в рамках которого мы передаем контрагенту оборудование, он оказывает своим клиентам с помощью этого оборудования услуги, получает от клиентов наличные через свою кассу и платит ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна юр. консультация

    $5

    Нужен юрист для разовой консультации по вопросу, связанному с вопросом ответственности за работу с секретной информацией. Укр. законодательство. Просьба писать только специалистам.

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо составить договор публичной оферты

    Необходимо составить договор публичной оферты, для интернет магазина. Цель заключения договора, обеспечение юридической безопасности владельца магазина. Предложений жду в данной теме, после приватной беседы (разъяснения целей, потребностей).

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется помощь юриста

    Друг попросил помочь ему, ситуация такая, что уволившись со старо работы уже как 7 месяцев не могут его рассчитать, сумма небольшая но все равно неприятно, и оставлять бы так это не хотелось. Нужна консультация и помощь ...

    Юридические услуги12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание договора на создание сайта (Веб студия)

    Приветствую! Необходимо создать полноценный договор, регламентирующий отношения между исполнителем и клиентом. В данном случае исполнителем в договоре, выступает "веб-студия" (Индивидуальный Предприниматель). ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ: - юридическая грамотность - полное соответствие закону РФ - договор должен обезопасить компанию от любых вариантов ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание договора для web студии

    Доброго дня! Студии idweb требуется создание полноценного договора, регламентирующего отношения между исполнителем и клиентом. В данном случае исполнителем в договоре, выступает наша компания. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ: - юридическая грамотность - полное соответствие закону РФ - договор должен обезопасить ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуется небольшая консультация

    Требуется человек хорошо знакомый с таможенным правом, а именно касательно растаможки авто. Просьба людей без практики не обращаться. К такому человеку у меня два вопроса, которые я озвучу в привате.

    Юридические услуги1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад