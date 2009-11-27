Составить договор

Огромное спасибо Мадлен! Она взялась за очень срочную задачу, от которой отказались несколько юридических контор, и выполнила ее профессионально, творчески (предложила несколько важных пунктов, которые я упустил из виду) и раньше оговоренного срока (она вообще спит когда-нибудь? - в три часа ночи мы еще вовсю уточняли положения договора) Еще раз спасибо!