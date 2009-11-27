Составить договор

$50
Юридические услугиЗавершен6 заявок280 просмотров
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Здравствуйте.

Задача составить проект договора. В договоре речь идет о сотрудничестве, в рамках которого мы передаем контрагенту оборудование, он оказывает своим клиентам с помощью этого оборудования услуги, получает от клиентов наличные через свою кассу и платит нам определенный процент в виде платежа раз в месяц.

Более подробно - выбранному исполнителю.

Срок - до завтрашнего обеда. С меня своевременная оплата и конкретная постановка.

С уважением,

Антон Николаев

14 лет назад
_ain
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Mad
47 летГрузия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Огромное спасибо Мадлен! Она взялась за очень срочную задачу, от которой отказались несколько юридических контор, и выполнила ее профессионально, творчески (предложила несколько важных пунктов, которые я упустил из виду) и раньше оговоренного срока (она вообще спит когда-нибудь? - в три часа ночи мы еще вовсю уточняли положения договора) Еще раз спасибо!
Было очень приятно сотрудничать! :) Антон четко поставил задачу, всю ночь был на связи, на любые вопросы отвечал подробно и моментально. Оплату произвел сразу, после утверждения окончательного варианта договора и даже получила премиальные :) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!:)
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