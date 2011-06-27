Переписать часть Правил для сайта

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Юридические услугиЗавершен8 заявок316 просмотров
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Подготавливается Пользовательское соглашение, часть которого пока скопирована. Нужно грамотно переизложить основные пункты правил. Желательно понимание юридических аспектов вопроса.

13 лет назад
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за помощь
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$9
2 дня
Спасибо за помощь
все хорошо, рекомендую заказчика
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