Переуступка прав, утеряно ДДУ

Здравствуйте,

Благодарю, за проявленный интерес к данной заявке, ниже я коротко ознакомлю вас с имеющимся у меня юридическим вопросом.

В отношении меня имеется решение о взыскании суммы по договору ипотечного займа в Басманном районном суде в г. Москва. Истцом, является банк заемщик. У банка имеется исполнительный листок.

Судебное решение мною в настоящее время не оспаривается. Мною и банком в настоящее время рассматривается вопрос об урегулировании имеющейся задолженности путем реализации залогового имущества.

Банк идет мне на встречу и предлагает самостоятельно продать квартиру более выгодно по рыночной цене путем ее переуступки по договору ДДУ.

Однако с момента заключения договора ДДУ, сменился застройщик т.к. предыдущий застройщик обанкротился, и помимо прочего мною было утерян договор ДДУ, который, по всей видимости понадобиться для переоформления на покупателя. По счастью сохранились фотографии оригинала ДДУ.

Хочу найти, компетентного, отзывчивого юриста, который, за разумные деньги готов помочь разобраться в данном вопросе / восстановить ДДУ. И при необходимости сопровождать процесс урегулирования вопроса с банком.

Пожалуйста, по возможности указывайте стоимость консультации и других релевантных к моему вопросу услуг и способа связи с вами.

Для связи предлагается использовать Телеграмм.

Убедительная просьба - не начинать действий, оформления документов и т.п. до обратной связи...

Информация по делу на портале Басманного районного суда