Подготовить все документы для вступления в наследство при жизни

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт3 заявки193 просмотра

Завещание есть.

По новому закону может потребоваться что-то еще (кадастровые планы итд - не знаю)

наследство - квартиры, дачи, гаражи итд.

Оплата через процессинг баретркойн, оттуда ввод-вывод 0% в самые популярные системы.

нужно недорого.

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров