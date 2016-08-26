Подготовка документов для добавления сайта в 10 платежных систем

Юридические услугиЗакрыт1 заявка238 просмотров
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Требуется подготовить документы для добавления сайта в платежные системы (типа Qiwi, Элекснет и пр.)

Вам необходимо изучить сайт каждой системы и заполнить все заявки, которые необходимы для добавления.

Возможно, придется звонить или писать в службу поддержки (связь оплачивается).

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) - viber? whatsapp? skype? icq?

Спасибо

7 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад