Политика обработки персональных данных GDPR

Есть близкий знакомый, хочу дать ему в долг, как мне себя обезопасить в плане возврата денег, даже если мы с ним поругаемся в будущем, долг года на 3, одной простой расписки думаю недостаточно, может надо ...
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Какую информацию необходимо предоставить для выполнения работы? и какой бюджет?
Можно ли выполнить задачу до 29 февраля или до первого марта, если нет, то до какого срока реально?
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