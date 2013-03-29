Нужен грамотный договор который: 1.Учитывал бы риски и ответственность как Заказчика, так и Исполнителя 2. Не компоновка из подобных договоров, размещенных в сети.
Претензия и исковое заявление
Добрый день!
В файлах вы можете увидеть копию договора. Обязательно ли писать претензию предватительно? Мировой суд или районный (мне удобнее мировой, так как ответчик в МО).
Суть претензии:
1. Цвета окраски не соответствуют образцам.
2. Была договоренность сделать внутреннюю панель входной двери аналогичной межкомнатным. В итоге филенки не совпадают, высота ручек тоже и т.п.
3. Провисли петли, в итоге дверь не открывается, один раз я не смогла выйти из дома, я просила приехать, открыть.
4. Во время установки поцарапали коробку.
5. Не отдали ключи от нижнего замка, обещали подвезти, прошло 3 мес.
6. По договору должны были установить хромовую фурнитуру, сейчас имеем хром, мат и бронзу. Часть накладок квадратные, часть круглые.
Все эти недостатки я озвучила при установке, но так как мою дверь сломали, мы решили, что они завершат установку, а потом заменят. По-честному))
Сейчас они ни от чего не отказываются, признают свои ошибки и обещают заменить дверь. Уже 3 месяца ежедневные звонки. "Да-да, все сделаем, уже делаем, а вам что, не звонили? ну надо же, ждите, завтра позвонят" и т.п.
Хочу, чтобы вернули деньги или переделали дверь.
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