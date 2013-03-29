Претензия и исковое заявление

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт5 заявок241 просмотр

Добрый день!

В файлах вы можете увидеть копию договора. Обязательно ли писать претензию предватительно? Мировой суд или районный (мне удобнее мировой, так как ответчик в МО).

Суть претензии:

1. Цвета окраски не соответствуют образцам.

2. Была договоренность сделать внутреннюю панель входной двери аналогичной межкомнатным. В итоге филенки не совпадают, высота ручек тоже и т.п.

3. Провисли петли, в итоге дверь не открывается, один раз я не смогла выйти из дома, я просила приехать, открыть.

4. Во время установки поцарапали коробку.

5. Не отдали ключи от нижнего замка, обещали подвезти, прошло 3 мес.

6. По договору должны были установить хромовую фурнитуру, сейчас имеем хром, мат и бронзу. Часть накладок квадратные, часть круглые.

Все эти недостатки я озвучила при установке, но так как мою дверь сломали, мы решили, что они завершат установку, а потом заменят. По-честному))

Сейчас они ни от чего не отказываются, признают свои ошибки и обещают заменить дверь. Уже 3 месяца ежедневные звонки. "Да-да, все сделаем, уже делаем, а вам что, не звонили? ну надо же, ждите, завтра позвонят" и т.п.

Хочу, чтобы вернули деньги или переделали дверь.

12 лет назад
cat4cat
45 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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