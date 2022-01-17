Разработка субагентского договора

Юридические услугиЗакрыт2 заявки616 просмотров
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Занимаемся страхованием, нужно заключить официальные правовые отношения с сотрудником, которого нанимаем в рамках правового поля РФ. Основная задача, чтобы сотрудника, которого обучаем 1-2 месяца в последующем отработал долгое время у нас.

Поэтому задачи составить договор такой, что:

  • Была ответственность за кражу базы клиентов
  • Было их согласие, что они не будут работать по смежной специальности по истечению контракта в течение 2-3 лет
  • Отступные в случае, если они захотят уволиться ранее действия контракта
  • Материальная ответственность за БСО, денежные средства, предупреждения об уголовной ответственности, в случае недосдач в кассе и пр.
  • Была прописана з/п сотрудника
2 года назад
T1MuR
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
19 отзывов