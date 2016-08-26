Составить договор

$10
Юридические услугиЗакрытнет заявок95 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно составить договор на мат.ответственность для портного и администратора в ателье по ремонту и пошиву одежды

7 лет назад
rifnur
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад