Юридическая документация для интернет-проекта

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Требуется юрист, который составит документацию для интернет-магазина, работающего с юридическими лицами - пользовательское соглашение, необходимые договора и т.д.

Внимание: проект только для жителей Санкт-Петербурга - директор магазина хочет пообщаться с исполнителем лично при постановке задачи (дальнейшая работа удаленно).

13 лет назад
eugenya-spb
Евгения 
50 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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