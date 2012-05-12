Юридическая консультация (Почта России)

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Закрыт2 заявки188 просмотров

Требуется юрист, который поможет ответить несколько вопросом касаемо оказания услуг Почтой России.

Если более конкретно - то имеет ли право юр лицо - требовать у почты возмещение у Почты России - за нарушение контрольных сроков доставки почтовых отправлений.

Насколько я знаю лично - физические лица могут.. а юридические почему то нет...

Нужно разоабраться так ли это на самом деле..

13 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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