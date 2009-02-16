Юридическая консультация по фотостокам

Нужна консультация по icq по следующему вопросу: У меня есть сайт, и я собираюсь регистрировать ООО с упрощенной системой налогообложения. Принимаю платежи с сайта на Web Money. При упрощен. мне надо платить 6% от дохода. Вопрос: 1.Я могу ...