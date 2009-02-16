Юридическая консультация по фотостокам

Ревизия договора на разработку ПО, консультация по авторскому праву в контексте условий договора, консультации для подготовки к переговорам с заказчиками
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Необходима консультация юриста по вопросу использования фотографий купленных на зарубежных фотостоках:
istockphoto, fotolia и подобных.
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