Юридическая консультация по фотостокам

$5
Юридические услугиЗавершен3 заявки222 просмотра
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Необходима консультация юриста по вопросу использования фотографий купленных на зарубежных фотостоках:

istockphoto, fotolia и подобных.

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15 лет назад
brandmaker
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
MahmudKN
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
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