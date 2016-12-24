Нужен человек, который представит компанию в экономической полиции Латвии. Передаст заявления и другие документы и т.д.
Юридический и финансовый консалтинг
Нужна юридическая и финансовая консультация консультация по налогам и сопутствующим вопросам. Тематика – интернет бизнес.
Вопросы достаточно специфичные, ответы на некоторые нужно подтверждать с организациями.
Нужен юрист/финансист, который сможет на все вопросы подробно. Вопросы в файле.
Просьба тех, кто не сможет разобраться со всеми вопросами не беспокоить.
Необходимо подтверждение того, что вы являетесь практикующим юристом.
Спасибо!
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