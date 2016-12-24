Юридический и финансовый консалтинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт2 заявки169 просмотров

Нужна юридическая и финансовая консультация консультация по налогам и сопутствующим вопросам. Тематика – интернет бизнес.

Вопросы достаточно специфичные, ответы на некоторые нужно подтверждать с организациями. 

Нужен юрист/финансист, который сможет на все вопросы подробно. Вопросы в файле.

Просьба тех, кто не сможет разобраться со всеми вопросами не беспокоить.

Необходимо подтверждение того, что вы являетесь практикующим юристом.

Спасибо!

8 лет назад
elinak1989
Элина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров