Битрикс24. Разработка виджета

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель проекта:
- Обеспечение полной загрузки производственных машин
- Производственное планирование
- Отслеживание узких мест
Разработано в интерфейсе Битрикс24
Решение:
Разработка графика управления машинами для 3D-печати в Битрикс24.
Некоторые особенности:
- заказ принтеров на любое время и услуги;
- определение ответственных менеджеров;
- изменение масштаба;
- автоматические сделки в CRM;
- разные роли
Количество встреч (менеджеров по продажам с инженерами) уменьшилось с двух-трех в неделю до одной-двух в месяц.
Это решение подходит для 90% малых и средних производственных или других компаний, которым необходимо планирование ресурсов.