Битрикс24. Разработка виджета

Цель проекта:

- Обеспечение полной загрузки производственных машин

- Производственное планирование

- Отслеживание узких мест

Разработано в интерфейсе Битрикс24

Решение:

Разработка графика управления машинами для 3D-печати в Битрикс24.

Некоторые особенности:

- заказ принтеров на любое время и услуги;

- определение ответственных менеджеров;

- изменение масштаба;

- автоматические сделки в CRM;

- разные роли

Количество встреч (менеджеров по продажам с инженерами) уменьшилось с двух-трех в неделю до одной-двух в месяц.

Это решение подходит для 90% малых и средних производственных или других компаний, которым необходимо планирование ресурсов.