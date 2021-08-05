Bitrix24. Разработка виджета. Промокоды

Добавлена
2 года назад
95 просмотров
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Задание:

Разработка виджета для создания, присвоения и управления промокодами, подключение реферальных ссылок

Создание промо-кодов (единичные, многоразовые, групповые, индивидуальные, ограниченные во времени)

Управлення промо-кодами: общие кол-во, лимиты, сроки действия;

Интеграция с сайтом.

Технологии:

CRM: Bitrix24

Frontend: JavaScript

Backend: Laravel, jQuery