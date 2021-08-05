AMO crm Power BI developing

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Задание:
Настройка amoCRM и разработка аналитической системы в Power BI для 5-ти филиалов компании.
- Подключение к amoCRM: Google Ads; Yandex Ads; Facebook & Instagram Ads; Marquiz; Tilda Website; IP-telephony; Wantresult;
- Настройка контактов в amoCRM;
- Разработка для выгрузки данных из amoCRM в базу данных;
- Настройка Power BI;
- Интеграция Power BI с базой данных.
Используемые технологии:
amoCRM, Microsoft Power BI, JavaScript, HTML, PHP, MySQL.