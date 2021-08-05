AMO crm Power BI developing

Задание:

Настройка amoCRM и разработка аналитической системы в Power BI для 5-ти филиалов компании.

- Подключение к amoCRM: Google Ads; Yandex Ads; Facebook & Instagram Ads; Marquiz; Tilda Website; IP-telephony; Wantresult;

- Настройка контактов в amoCRM;

- Разработка для выгрузки данных из amoCRM в базу данных;

- Настройка Power BI;

- Интеграция Power BI с базой данных.

Используемые технологии:

amoCRM, Microsoft Power BI, JavaScript, HTML, PHP, MySQL.