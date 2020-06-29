3D модель пистолета

На выходе получается реалистичная 3Д модель сделанная по всем правилам 3Д моделирования. Разрешение текстур и их детализация варьируется в зависимости от ваших пожеланий. Делаю модель под визуализацию на сайте и под игровой движок. Модель такого плана делается с нуля за 4-5 дней. В итоге у вас будет 3Д модель(формат файла зависит от вас), а также текстуры на эту 3Д модель(формат текстур зависит от вас) Готов скинуть больше примеров этой или подобных 3Д визуализаций.

От вас требуется чёткое ТЗ и несколько референсов. После согласования ТЗ, я начну свою работу. Когда модель сделана, я скину вам скриншоты с предварительного рендера. По этим картинкам вы сделаете правки. Первые три правки по модели(или текстурам) бесплатны. Все последующие правки по модели(или текстурам) по 200 рублей за каждую правку. После решения вопросов по всем правкам, я скидываю вам финальный результат в виде скриншота с предварительного рендера. После этого, вы оплачиваете полную стоимость модели, плюс стоимость дополнительных правок(если они были). Когда деньги приходят, я скидываю вам 3Д модель и текстуры к ней.