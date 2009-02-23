3D модернизация вертолета "Черный ястреб"

http://911antitorque.com/dvd.htm

Заказчик - американская компания Washington DC, которая занимается модернизацией военной техники США. Я сделал презентацию из шести роликов, демонстрирующие новое изобретение для вертолета "Черный ястреб". Это изобретение должно помощь вертолету и его экипажу выжить в экстремальных условиях.