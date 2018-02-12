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Модели форм для изготовления на ЧПУ
3D-графика
Добавлена
6 лет назад
114 просмотров
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Модели форм для изготовления на ЧПУ или печати на 3D-принтере. Модели в формате stl, obj или др.
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Александр
sanchodru
Был
6 лет назад
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