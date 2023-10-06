Моделювання та візуалізація 3D кухонного столу зі стільцями
3D-графика
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3 месяца назад
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Я спеціалізуюся у комплексному підході до 3D моделювання і візуалізації меблів на замовлення. Виконую всі роботи наодинці. Моє професійне вміння дає змогу створити для вас реалістичну 3D модель, що повністю відповідає вашим унікальним дизайнерським побажанням. Звертайтеся до мене, і я з радістю втілю ваші ідеї у віртуальному просторі