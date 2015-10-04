Создание уровня в Unity 3D и моделей к аттракциону

Создание сцены в игровом движке Unity3D аттракциона по реальному референсу "Бустер" г. Санкт-Петербурга. Размеры "Бустера" максимально приближены к исходнику.

В данный проект вошло:

> моделирование аттракциона, домов советского типа, окружения

> левел-дизайн, проработка ландшафта. расстановка инфраструктуры, людей

> оптимизация геометрии, LOD's

> анимация персонажей, машин, птиц

> создание эффектов blur, светокоррекция, blum и прочее.

Разработка велась специально для игры использующей технологию очков виртуальной реальности Oculus Rift.

https://youtu.be/Scq_2F3fZV4