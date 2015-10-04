Создание уровня в Unity 3D и моделей к аттракциону

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10 лет назад
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Создание сцены в игровом движке Unity3D аттракциона по реальному референсу "Бустер" г. Санкт-Петербурга. Размеры "Бустера" максимально приближены к исходнику. 

В данный проект вошло: 

> моделирование аттракциона, домов советского типа, окружения 

> левел-дизайн, проработка ландшафта. расстановка инфраструктуры, людей 

> оптимизация геометрии, LOD's 

> анимация персонажей, машин, птиц 

> создание эффектов blur, светокоррекция, blum и прочее. 

Разработка велась специально для игры использующей технологию очков виртуальной реальности Oculus Rift. 

https://youtu.be/Scq_2F3fZV4

Unity