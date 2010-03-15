Стереопара барельефа памятника

Метод просмотра: Перекрестный метод просмотра это когда левый глаз смотрит на правую картинку а правый глаз на левую.

Для этого надо совместить две картинки (правого и левого ракурса) в третью (объемную) посередине, посредством скашивания глаз к носу, при совмещении средняя картинка сначала будет не резкой, нужно зафиксировав положение глаз постепенно, спешить здесь не надо, навестись на резкость, это самое сложное, но научивщись один раз потом можно смотреть "на лету" без проблем.