Портфолио www.worldof3dbyevg.narod.ru/rus/rus.htm

3d графикой занимаюсь с 2001г. Работаю в программах 3D max (VRay), AutoCAD.

Предоставляю услуги:

Моделинг, визуализация, текстурирование, освещение, анимация, видеомонтаж.

Предлагаю услуги рендер фермы мощностью 282.4Ghz – 96 ядер, управляющий компьютер (2* Xeon E5410 2.33Ghz, оперативная память 16Ggb), кластеры(core i7 3,0Ghz, оперативная память 8Ggb) Программное обеспечение: 3ds Max 2009,2010 + VRay 1.5

Так же Вы можете приобрести любую мою 3d модель ( Газель, Соболь, ЗИЛ, ВАЗ-2110, Баргузин и т.д.) которую Вы увидете на моем сайте www.worldof3dbyevg.narod.ru, связавшись со мной по e- mail

Мой сайт: www.Worldof3DbyEvg.narod.ru

E-mail: [email protected]