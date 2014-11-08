Evg_x

Евгений Евгений Evg_x

 
39 летРоссия/Ярославль
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Портфолио www.worldof3dbyevg.narod.ru/rus/rus.htm

3d графикой занимаюсь с 2001г. Работаю в программах 3D max (VRay), AutoCAD.

Предоставляю услуги:

Моделинг, визуализация, текстурирование, освещение, анимация, видеомонтаж.

Предлагаю услуги рендер фермы мощностью 282.4Ghz – 96 ядер, управляющий компьютер (2* Xeon E5410 2.33Ghz, оперативная память 16Ggb), кластеры(core i7 3,0Ghz, оперативная память 8Ggb) Программное обеспечение: 3ds Max 2009,2010 + VRay 1.5

Так же Вы можете приобрести любую мою 3d модель ( Газель, Соболь, ЗИЛ, ВАЗ-2110, Баргузин и т.д.) которую Вы увидете на моем сайте www.worldof3dbyevg.narod.ru, связавшись со мной по e- mail

Мой сайт: www.Worldof3DbyEvg.narod.ru

E-mail: [email protected]

Портфолио
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Отзывы заказчиков
Ikaria
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Барельеф памятника Ярославу Мудрому
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
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Анимация
нет отзывов
от $2000
от 7 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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