Визуализация мультипака для Львовского
3D-графика
Добавлена1082 просмотра
14 лет назад
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Работа выполнялась в кратчайшие сроки, за один день, так как предыдущий исполнитель не справился должным образом. Итоговая визуализация под печать размером 6000x6500 пикселей.