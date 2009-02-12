Flash-шапка для дизайна IMAX

Анимация
Добавлена
15 лет назад
559 просмотров
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Flash-шапка для дизайна IMAX.

Ссылка на изготовленный дизайн:

http://www.weblancer.net/users/DH-Group/portfolio/457376.html#item

Flash-8. Время создания 5 дней (с учётом корректировок Заказчика).

Формат файла не определен или не поддерживается!