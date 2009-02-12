Flash-шапка для дизайна IMAX
Анимация
Добавлена559 просмотров
15 лет назад
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Flash-шапка для дизайна IMAX.
Ссылка на изготовленный дизайн:
http://www.weblancer.net/users/DH-Group/portfolio/457376.html#item
Flash-8. Время создания 5 дней (с учётом корректировок Заказчика).
Формат файла не определен или не поддерживается!