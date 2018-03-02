В работу входит создание видеороликов для YouTuBe, Instagram, TV и других социальных сетях.

В работу входит:

- создание анимационных видеороликов, в виде рекламы товара, инфографики, с оригинальными всплывающими окнами, анимированными персонажами и любыми объектами, моушн дизайн;

- создание видеороликов с вашими видео и фото материалами, в виде клипа развлекательного характера;

- добавление фоновой музыки и звуков;

- появление красивых видео эффектов и переходов;

- наличие анимации текста.

Примеры работ:

https://www.youtube.com/watch?v=C_XeB88QJME&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=OLk8-V-uUFQ

https://drive.google.com/open?id=1XyhutiFfBF-ncqmYB5hj_uYwPrbPSO7G

Разрешение выходного готового видеоролика Full HD (1920x1080) либо Ваш предпочитаемый.

Формат выходного готового видеоролика Mp4 либо Ваш предпочитаемый.