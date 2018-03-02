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В работу входит создание видеороликов для YouTuBe, Instagram, TV и других социальных сетях.
В работу входит:
- создание анимационных видеороликов, в виде рекламы товара, инфографики, с оригинальными всплывающими окнами, анимированными персонажами и любыми объектами, моушн дизайн;
- создание видеороликов с вашими видео и фото материалами, в виде клипа развлекательного характера;
- добавление фоновой музыки и звуков;
- появление красивых видео эффектов и переходов;
- наличие анимации текста.
Примеры работ:
https://www.youtube.com/watch?v=C_XeB88QJME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OLk8-V-uUFQ
https://drive.google.com/open?id=1XyhutiFfBF-ncqmYB5hj_uYwPrbPSO7G
Разрешение выходного готового видеоролика Full HD (1920x1080) либо Ваш предпочитаемый.
Формат выходного готового видеоролика Mp4 либо Ваш предпочитаемый.