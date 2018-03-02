Монтаж и обработка видео.

Сделаю качественный монтаж из ваших видео и фото материалов любой сложности в кратчайшие сроки. В работу входит:

- нарезка и склейка видео;

- наложение переходов;

- создание титров;

- коррекция звука;

- добавление видеоэффектов;

- наложение звуков и музыки;

- цветокоррекция;

- удаление ненужных изображений из вашего видео;

- вырезка объекта из видео для хромакея;

- наложение водяных знаков;

- создание ролика для YouTuBe;

- конвертация видео в любой формат (видео или аудио).