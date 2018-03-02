Монтаж и обработка видео.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю качественный монтаж из ваших видео и фото материалов любой сложности в кратчайшие сроки. В работу входит:
- нарезка и склейка видео;
- наложение переходов;
- создание титров;
- коррекция звука;
- добавление видеоэффектов;
- наложение звуков и музыки;
- цветокоррекция;
- удаление ненужных изображений из вашего видео;
- вырезка объекта из видео для хромакея;
- наложение водяных знаков;
- создание ролика для YouTuBe;
- конвертация видео в любой формат (видео или аудио).