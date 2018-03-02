Создание презентаций!

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю качественную презентацию Ваших товаров или услуг.
В работу входит:
- создание эффекта 3D (а именно отделение нужного объекта от общего фона в трехмерном пространстве);
- наложение текста;
- добавление фоновой музыки,
- создание анимационных презентаций в виде инфографики, с оригинальными всплывающими окнами, анимированными персонажами и любыми объектами, моушн дизайн;
- появление красивых видео эффектов и переходов;
- наличие анимации текста.
Разрешение выходного готового видеоролика Full HD (1920x1080) либо Ваш предпочитаемый.
Формат выходного готового видеоролика Mp4 либо Ваш предпочитаемый.