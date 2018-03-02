Создание презентаций!

Сделаю качественную презентацию Ваших товаров или услуг.

В работу входит:

- создание эффекта 3D (а именно отделение нужного объекта от общего фона в трехмерном пространстве);

- наложение текста;

- добавление фоновой музыки,

- создание анимационных презентаций в виде инфографики, с оригинальными всплывающими окнами, анимированными персонажами и любыми объектами, моушн дизайн;

- появление красивых видео эффектов и переходов;

- наличие анимации текста.

Разрешение выходного готового видеоролика Full HD (1920x1080) либо Ваш предпочитаемый.

Формат выходного готового видеоролика Mp4 либо Ваш предпочитаемый.