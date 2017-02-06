Видеоролик на Boomstarter для Salitest

Salitest: как это пилилось

Стоимость: 20000 р.

Срок: 10 дней.

Используемое ПО: Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, FL Studio.

К нам обратились с задачей сделать ролик на Бумстартер хронометражом 60 секунд, презентующий новую технологию диагностики рака на ранней стадии.

Совместно с заказчиком была разработана визуальная концепция и примерный сюжет ролика. Основная мысль, которую было важно донести: рак – это не страшно, если его вовремя диагностировать. Была принята легкая форма подачи материала: флэт, позитивная музыка, персонажи в забавных ситуациях. Основные преимущества продукта, которые должен презентовать ролик – это доступность (в любом месте в любое время) и простота использования (диагностика осуществляется по слюне).

Затем мы доработали сценарий, написали закадровый текст, придумали персонажей. По желанию заказчика, один из них непременно должен был быть хипстером :)

По понятным причинам пытались избежать в тексте слова «плевать». А как его избежишь, если клиенту для диагностики необходимо плюнуть в пробирку? Всякие там «собрать слюну» только запутывали бы зрителя. В итоге решили сыграть на этом слове: акцентировали его и поместили в забавный контекст – сработало.

После согласования и утверждения раскадровки – принялись непосредственно за ролик.

Уже после первого чернового варианта, выяснилось, что некоторые сцены (с длинной очередью и со шприцом) – не работают так, как было задумано (как было задумано – можно увидеть на раскадровке). Передумали, переделали – стало даже лучше.

После всех манипуляций, оказалось, что наш мультик слишком мультик – много цвета и мелких второстепенных деталей. Необходимо было сфокусировать внимание зрителя на ключевых объектах и персонажах. Было решено избавиться от лишней пестроты - сделали бэкграунды однотонными, используя цвета брендбука заказчика.

Ролик сдан в срок, утвержден, мы молодцы :)