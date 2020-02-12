АМБУЛАТОРИИ ПМП

В основу формирования зданий амбулаторий заложен принцип модульности.

Модули двух типоразмеров позволяют создать любую компоновку архитектурных объемов с учетом локальной ситуации.Различные, на любой вкус, схемы вентиляционных фасадов на основе облицовки HPL-панелями, создадут неповторимый и запоминающийся внешний образ здания.