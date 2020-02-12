ШКОЛА ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА

Добавлена
4 года назад
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Проект разработан для детской велосипедной школы в г. Лиман на берегу живописного озера Лиман. 

В состав проекта вошел комплекс сооружений для активного отдыха и спорта, включая п периметру озера и BMX трассу (Bicycle Moto Cross).

На крыше комплекса размещена солнечная (фотовольтаичная) электростанция на 144 панели.