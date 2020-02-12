РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЛЕРЕИ ЦEГЛИНААРТ

Проектом предусмотрено расширение существующего пространства галереи современной профессиональной керамики, создание комфортных условий для организации выставок и фестивалей, размещения экспозиций, коммуникаций художников-керамистов, размещения студий керамики для детей и взрослых.

Зеленые многоуровневые террасы являются не только пространством для отдыха и медитаций, но и частью технологии энергосбережения здания.