РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЛЕРЕИ ЦEГЛИНААРТ

Добавлена
4 года назад
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Проектом предусмотрено расширение существующего пространства галереи современной профессиональной керамики, создание комфортных условий для организации выставок и фестивалей, размещения экспозиций, коммуникаций художников-керамистов, размещения студий керамики для детей и взрослых. 

Зеленые многоуровневые террасы являются не только пространством для отдыха и медитаций, но и частью технологии энергосбережения здания.