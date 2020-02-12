ОФИСНЫЙ ЦЕНТР АШАН

Здание запроектировано в бывшем промышленном районе Киева. Промышленная стилистика фасадов, относительная простота композиционного решения объемных составляющих, позволили удачно вписать новый офисный центр в уже сложившуюся застройку улицы.Открытые внутренние пространства комплекса объединены лифтовыми шахтами с лестничными и санитарно-техническими блоками.