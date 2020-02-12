РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В Г. ДРУЖКОВКА

Проектом предусмотрена реконструкция и термо модернизация существующих зданий спортивного комплекса и тира, строительство нового легкоатлетического стадиона на 5 тысяч мест, организацию генерального плана территории.​Перепланировка помещений старинного здания и расширение площади тира за счет пристройки дало возможность существующему комплексу соответствовать современным требованиям по организации спортивного досуга и отдыха.​Перечень помещений под трибунного пространства стадиона и их назначение учитывают функциональные особенности проведения спортивных мероприятий и санитарно-технических норм с учетом количества команд и зрителей.