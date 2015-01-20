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Гостиная, холл, столовая общей площадью 65 кв.м. Стилевая направленность единого пространства ар-деко во всех его проявлениях. В отделке
использованы шпон эбеновой древесины, патинированная ковка ограждений,
лазерная нарезка итальянского керамогранита, 3D панели с волнистым
рисунком, декоративная штукатурка с эффектом шелка, а также зеркала
малой форматности с крупным фаццетом.