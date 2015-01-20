Гостиная, холл, столовая общей площадью 65 кв.м. Стилевая направленность единого пространства ар-деко во всех его проявлениях. В отделке

использованы шпон эбеновой древесины, патинированная ковка ограждений,

лазерная нарезка итальянского керамогранита, 3D панели с волнистым

рисунком, декоративная штукатурка с эффектом шелка, а также зеркала

малой форматности с крупным фаццетом.