Спальная комната

Площадь спальной комнаты 17 кв.м. Стилевое направление интерьера – скандинавский стиль. Основными цветами пространства являются сиреневый в

окрасе противоположных стен, а также охристо бежевый в отделке

паркетной доски. На одной из стен сконструирован короб с нишей, в

отделке которой задействовано "серебристое" зеркало вдоль всей длины

спальной комнаты. Противоположная стена оклеена обоями с растительным

рисунком, в стиле "Прованс".