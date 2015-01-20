Спальная комната

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Площадь спальной комнаты 17 кв.м. Стилевое направление интерьера – скандинавский стиль. Основными цветами пространства являются сиреневый в
окрасе противоположных стен, а также охристо бежевый в отделке
паркетной доски. На одной из стен сконструирован короб с нишей, в
отделке которой задействовано "серебристое" зеркало вдоль всей длины
спальной комнаты. Противоположная стена оклеена обоями с растительным
рисунком, в стиле "Прованс".