Гостевой санузел

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Площадь гостевого санузла 4,3 кв.м. Стилевое направление интерьера – скандинавский стиль. В монохромной гамме гостевого санузла использован
прием перетекания плоскостей за счет цветового спектра отделки. В
качестве отделки стен задействован керамический гранит российского
производства в двух цветах:
1) матовая молочная плитка 30*60 с с фактурой под старый кирпич.
2) матовая графитовая плитка 30*60 с фактурой под старый кирпич.
Потолок молочный, глянцевый с RGB светодиодной подсветкой по всему периметру помещения.