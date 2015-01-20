Гостевой санузел

Площадь гостевого санузла 4,3 кв.м. Стилевое направление интерьера – скандинавский стиль. В монохромной гамме гостевого санузла использован

прием перетекания плоскостей за счет цветового спектра отделки. В

качестве отделки стен задействован керамический гранит российского

производства в двух цветах:

1) матовая молочная плитка 30*60 с с фактурой под старый кирпич.

2) матовая графитовая плитка 30*60 с фактурой под старый кирпич.

Потолок молочный, глянцевый с RGB светодиодной подсветкой по всему периметру помещения.